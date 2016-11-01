Шляхтин: «Крылья» держат Скрипченко в уме, Бородюк не рассматривается»

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин не стал опровергать информацию, что экс-наставник «Урала» Вадим Скрипченко может возглавить самарскую команду. По его словам, руководство клуба держит в уме возможность приглашения белорусского специалиста. Напомним, вчера с поста главного тренера «Крыльев» был уволен Франк Веркаутерен.

– Ведете ли переговоры со Скрипченко?

– Пока не ведем. Сегодня-завтра все прокомментируем. Есть небольшое недопонимание с Франком Веркаутереном, он, по всей видимости, не ожидал от нас такого решения. Занимаемся, в большей степени, этим моментом. А что касается тренера, то, если все так сложилось, посмотрим в сторону Скрипченко.

– Кандидатура Александра Бородюка не рассматривается?

– Нет. Мы с ним вели переговоры до Франка, делали предложение. Он сказал, что после ухода из «Торпедо» не может прийти, у него есть определенные обязательства. Мы его ждали две недели, пока он определится. Пригласили Франка.

– Кто сейчас исполняет обязанности тренера «Крыльев»?

– Пока никто. В 15.00 тренировку должен проводить Франк. Не знаю, выйдет ли он. На сегодня у него есть действующий контракт, документ о расторжении не подписали. Уведомили его о том, что расстаемся, но возникли определенные недопонимания – он не ожидал.

– Неустойка?

– Отступных у нас в контракт нет. Все определяется трудовым законодательством.