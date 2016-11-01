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  • Глава департамента судейства РФС: «Введение видеоповторов убьет футбол»

Глава департамента судейства РФС: «Введение видеоповторов убьет футбол»

1 ноября 2016, 11:36
10

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский высказался против введения видеоповторов в чемпионате России. Напомним, ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что со следующего сезона в российской Премьер-лиге могут быть введены видеоповторы.

«Я не разговаривал с Сергеем Геннадьевичем Прядкиным, не знаю его позицию, поэтому мне сложно дать комментарий по этому поводу. Но я на практику видеоповторов смотрю абсолютно отрицательно. Это убьет футбол. Есть только одна система, которая, на мой взгляд, может быть использована – система определения взятия ворот, а все остальное, простите, испражнения от футбола. Вполне возможно, что система взятия ворот появится в России. Сейчас на Кубке Конфедераций-2017 она будет установлена», – сказал Будогосский.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Россия Прядкин Сергей
Комментарии (10)
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Ubuntu
1477990775
Вводить систему видеоповторов нужно, но когда она уже будет обкатана в других чемпионатах. 21-й век вообще-то от технологий не уйдёшь. Что будет если на ЧМ весь Мир увидит нарушение по повтору, а судья нет?
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alexandr1205
1477991896
То, что мертво, умереть не может.
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Диктор
1477994133
Убьет футбол???? А мне кажется он просто переживает за доходы судей-вот что убьют видеоповторы.
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vgarakh
1477995818
Не нужно судьям убивать футбол и тогда не нужны видеоповторы.
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yorgenbarenz
1477996180
Особого труда не составит для программистов, вкупе с футбольными специалистами,создать качественную программу,способную заменить судей вообще.Побольше камер вокруг поля и один "свисток" на игру.Прога будет ему давать команды,а он озвучивать.В случае поломки программы,надо будет иметь ещё один комп,на всякий,чтобы сразу включался в работу.
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BANNIKOV1970
1478002125
Да вы его уже убили млять!!!Да так убили что в европе делать нашим нечего!!!
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ribavadim
1478003277
Уже и скорее-бы вводили!
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FanatSerj
1478006081
Что то видео повторы еще ни один спорт не убило, а только наоборот уменьшилось кучу не нужного батхерта
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ljrljr0505
1478016101
возьмите пример с волейбола. видеопоторы не убили волейбол, а объективности стало больше. так и здесь. взятие ворот и фол в штрафной - обязательно видеоповторы и причем не судья в поле а независимый сидящий где-нибудь в Останкино эксперт по 12-15 камерам отсматривает и выносит вердикт. У каждой команды по 1 повтору в тайм. в пользу твоей команды повтор- тогда он сохраняется проиграл-извини больше у тебя их нет...и кстати много времени это занимать на будет, так что бояться этого не надо....
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Duken
1478150588
Сделать по 3 попытки на повтор,как в теннисе
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