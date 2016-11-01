Глава департамента судейства РФС: «Введение видеоповторов убьет футбол»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский высказался против введения видеоповторов в чемпионате России. Напомним, ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что со следующего сезона в российской Премьер-лиге могут быть введены видеоповторы.

«Я не разговаривал с Сергеем Геннадьевичем Прядкиным, не знаю его позицию, поэтому мне сложно дать комментарий по этому поводу. Но я на практику видеоповторов смотрю абсолютно отрицательно. Это убьет футбол. Есть только одна система, которая, на мой взгляд, может быть использована – система определения взятия ворот, а все остальное, простите, испражнения от футбола. Вполне возможно, что система взятия ворот появится в России. Сейчас на Кубке Конфедераций-2017 она будет установлена», – сказал Будогосский.