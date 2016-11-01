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    Президент РФПЛ Прядкин не понимает, зачем болельщики жгут пиротехнику

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал поведение болельщиков на матче 12-го тура чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА. Напомним, встреча закончилась победой красно-белых со счетом 3:1.

    «Аншлаг говорит сам за себя. Установлен рекорд посещаемости – 44 884 зрителя. В то же время если брать обстановку в фан-секторах в плане применения файеров, то мы продолжим с этим бороться. В преддверии игры провели массу мероприятий, по инициативе как ГУВД, так и лиги с РФС. Привлекали лидеров фан-объединений обеих команд. Стадион дважды – а в некоторых местах и трижды – проверили на наличие схронов пиротехники.

    За два часа до матча обнаружили и изъяли пиротехнические средства в больших количествах. Но фанаты все равно пронесли. Считаем, что одной из действенных мер станет ужесточение наказания за применение пиротехники. Непонятно, как сами болельщики сидят в дыму, дышат газами – для чего это делается?» – сказал Прядкин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.11.2016 07:26
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +24

      seawave 1 ноября 2016, 11:40

      Кто этого не понимает - тот по ходу долб..еб. Пиротехника помогает создать ощущение праздника, антураж, и не важно, футбол это или Новый год.

      -1
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid > seawave 1 ноября 2016, 11:58

      И летящая на поле,в игроков,судей пиротехника тоже помогает создать ощущение праздника?

      0
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      Рейтинг: +24

      seawave > Pro100Kid 1 ноября 2016, 12:29

      А здесь уже дело в самосознании каждого отдельного человека, держащего в руке горящий файер, бросить ли его на поле/в игроков/в судей, или же спокойно положить перед собой, когда он догорит.

      0
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG 1 ноября 2016, 11:00

      А я не понимаю, зачем досмотры, если всё равно массово проносят? Почему не наказывают вандалов и хулиганов, а штрафуют клубы. Безнаказанность развращает.

      1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 1 ноября 2016, 10:56

      Читал одно интервью... В МВД есть списки фанатов, кому проход на стадионы запрещен. Вот тока РФПЛ этим не занимается, оно пускает на стадион любого, у кого есть билет... Ни полицая, ни клубы тут не при чем, пока реально не начнут работать всякие Чабаны и Прядкины, ни чего не изменится... А для них это ж дополнительный доход )))

      2
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      Рейтинг: +2269

      dyema 1 ноября 2016, 10:15

      Только неотвратимость наказания может помочь.
      Сказано нельзя - значит нельзя.
      И в этом власти правы, здесь идёт речь о безопасности окружающих и амбиции молодых придурков должны быть по-боку.
      Выражать свои эмоции и радость можно и другими способами.
      Специально для "podonka" - в День Победы тебе салют не в рожу пускают, а в Новый Год частенько по пьяной лавочке всякие нехорошие вещи случаются, то квартира у кого-нибудь сгорит, то калекой кто-нибудь останется.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 1 ноября 2016, 09:12

      Нужно отлавливать этих болельщиков и их штрафовать, причём на большую
      сумму. А клубы штрафовать бессмысленно,т.к. эти болельщики остаются без
      наказания.

      0
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 1 ноября 2016, 08:48

      болельщики не понимают, для чего нужен Прядкин

      5
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      Рейтинг: +7

      podonok 1 ноября 2016, 08:27

      А зачем петарды и вся хурма в новый год, г-н Прядкин? А зачем салют в День Победы? вроде всё понятно. Эмоциии, радость гола и вся хурма

      -1
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      Рейтинг: +24

      seawave > podonok 1 ноября 2016, 12:30

      Вот и я о том же.

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 1 ноября 2016, 08:27

      Агрессия со всех экранов т/в. Особенность и исключительность(лишняя хромосома). Да и как еще балбесу выделится из толпы, других способностей нет, а очень хочется.

      1
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      Рейтинг: +264

      dimid 1 ноября 2016, 07:38

      никто этого не понимает, кроме них.

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