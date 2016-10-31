Леонардо близок к возвращению в «Интер»

Бразилец Леонардо может снова возглавить миланский «Интер». Сообщается, что именно он является фаворитом в борьбе на пост главного тренера клуба, если будет уволен Франк де Бур. Для последнего судьба может решиться по итогам предстоящего матча Серии А против «Кротоне».

Напомним, что Леонардо уже руководил «Интером», возглавив его в декабре 2010 года. По итогам сезона вместе с командой он смог добраться до второго места, а также завоевать Кубок Италии. После этого успеха бразилец перешел на административную работу в «ПСЖ», став генеральным директором французского клуба.

Известно, что на пост главного тренера «Интера» рассматриваются также Лоран Блан, Адреа Мандорлини, Франческо Гвидолин и Стефано Пиоли.