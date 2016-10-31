Ковалевски: «Зе Луиш напоминает Павлюченко. Только потенциал первого все-таки выше»

Бывший голкипер «Спартака» Войцех Ковалевски сравнил нападающего Зе Луиша с экс-форвардом красно-белых Романом Павлюченко, отметив, что потенциал футболиста из Кабо-Верде выше, чем у россиянина.

– Вы играли с Кавенаги, Павлюченко, Пьяновичем. На кого из них похож Зе Луиш?

– Напоминает Рому в лучшие его времена – быстрый, пластичный, резкий. Только потенциал у Зе все-таки повыше.

– То есть он сильнее Павлюченко?

– Я сказал именно о потенциале футболиста. Посмотрим, как он его реализует.