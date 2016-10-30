Шалимов: «Результатом матча с «Анжи» довольны, но до игры счет 0:0 нас бы не устроил»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился впечатлениями от матча 12-го тура РФПЛ против «Анжи» (0:0), отметив, что в данной встрече его подопечные намеревались одержать победу.

«Ехали в Махачкалу за другим – за первой выездной победой. Но сложилось так, что почти всю игру нам пришлось действовать вдесятером. В таком случае тяжело контролировать матч. Мы пытались искать моменты у чужих ворот и даже имели их несколько. Можно сказать, что мы довольны результатом, учитывая всю ситуацию. Но до матча счет 0:0 нас бы не устроил», – сказал Шалимов в эфире телеканала «Матч ТВ».