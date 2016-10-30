Рейнгольд: «ЦСКА провалил не Слуцкий, а Гинер»

Бывший форвард «Спартака» Валерий Рейнгольд не считает, что Леонид Слуцкий является причиной последних неудач ЦСКА. Напомним, что вчера армейцы проиграли красно-белым со счетом 1:3 в матче 12-го тура РФПЛ.

«Когда фанаты начинают высказываться против Слуцкого, я встаю на его защиту. Ребята, опомнитесь! Слуцкий за пять лет с ЦСКА все выиграл. Он вывел команду на такой уровень, что она не вылезает из Лиги чемпионов, она была идеально выстроена. Провалил команду не он, а Гинер. Я по жизни их духовный противник, но мне жалко ЦСКА. На наших глазах теряем великолепную команду. У нас она еще может где-то барахтаться, а Лига чемпионов показывает, что она мучается, а не играет в футбол», — сказал Рейнгольд.