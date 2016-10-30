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Рейнгольд: «ЦСКА провалил не Слуцкий, а Гинер»

30 октября 2016, 10:46
27

Бывший форвард «Спартака» Валерий Рейнгольд не считает, что Леонид Слуцкий является причиной последних неудач ЦСКА. Напомним, что вчера армейцы проиграли красно-белым со счетом 1:3 в матче 12-го тура РФПЛ.

«Когда фанаты начинают высказываться против Слуцкого, я встаю на его защиту. Ребята, опомнитесь! Слуцкий за пять лет с ЦСКА все выиграл. Он вывел команду на такой уровень, что она не вылезает из Лиги чемпионов, она была идеально выстроена. Провалил команду не он, а Гинер. Я по жизни их духовный противник, но мне жалко ЦСКА. На наших глазах теряем великолепную команду. У нас она еще может где-то барахтаться, а Лига чемпионов показывает, что она мучается, а не играет в футбол», — сказал Рейнгольд.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Слуцкий Леонид Рейнгольд Валерий
Комментарии (27)
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Mi6
1477813806
Вина слуца в его тряпкообразности, трусости. Почему Страндберга не давал играть, если Траоре - полено? Молодёжь разогнал.
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kanav67
1477814925
Старик, ты не объективен. Представь себе, что было бы со Спартаком если бы Луккойл национализировали. Кто был бы виноват Федун или Карера? Надо смотреть в корень, т.е. в финансы. Кем был бы Зенит , если бы его владельцем был не Газпром, а, например, администрация города Волхова? Так, что старик, думать надо прежде чем чего то писать
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alexis02lion
1477814974
По сути верно. Слуцкий только руководит имеющимся материалом, а Гинер скупает. Не купили, не обновили - кто виноват? Так что Слуцкий виноват лишь в том что при не сменяющимся составе не может показывать одинаковый и успешный результат, а кто при таких обстоятельствах сможет?
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filosof sparty
1477815193
Насколько я знаю у Гинера с баблом проблемы!, Вы про это забыли, Валерий!?
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Diesel133
1477815602
единственное, чего не понимаю - почему Слуц упорно играет усеченной заявкой, не подтягивает молодых, выпускал бы по 3-4 человека в играх с Арсеналом, Томью и т.д...
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Niko
1477816519
мучаемся, но играем в футбол и в призах в РФ всегда. смотрите на свою команду, которая вчера была реально хороша. ничего страшного не произошло. ребята бились, по составу слабее, по морали слабее. а поставь судья пеналь чистый ещё хз как дальше пошло бы. сейчас совсем другое бы все говорили. хотя конечно на ничью наши не наиграли. будем смотреть в итоге. ещё больше пол чемпионата впереди.
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mnb 95
1477818842
Правильно сказал, рои чём здесь Слуцкий если у него такой скудный выбор игроков, да и те что есть уже выдохлись.
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zagrizlik
1477820736
О ёпти,пенсионный фонд футбола...
Гинер правильно делает,что пытается делать из цска самообеспеченную команду.
Что будет делать зенит без газпрома? сосать...
Что будет делать спартак без лукойла? сосать...
Ну и т.д.
А то,что у цска сейчас финансовые проблемы,это поправимо,самый затратный проект закончен. Сейчас будет попроще.
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Чермындыр
1477822811
Все больше убеждаюсь что Рейнгольд уже стал маразматиком. Какой в песту уровень? Слуцкий играет теми кого ему покупают! Где хоть один игрок, купленный по заказу главного тренера (как Жулиано в Зенит, как Навас и Нобоа в Ростов)? Когда у пельменя хорошие игроки - он выигрывает, когда плохие - летит. Он не делает замены, которые могут как то удивить соперника - лишь по позиции, или чтобы время потянуть. Слуц как баран - у него есть одна схема и он по ней играет. Все уже давно ее выучили - он все равно по ней играет. Проигрывает, но все равно по ней играет. Он загнобил на лавке Мамая, потому что по его представлению тот должен был играть опорника. Он угробил Щенникова, ставя на его место деревянного Набабкина. Он натуральный пельмень. К успехам ЦСКА Слуц имеет лишь косвенное отношение. Да возможно провалил команду Гинер, но Гинер эту команду и создал. А когда начались проблему у Гинера, Слуцкий ничего сделать не смог, потому как не мог и раньше. Пять лет я это пишу везде, только гавно в ответ получаю. Жаль что глаза раскрываются у многих только теперь
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Valera55
1477836531
что верно,то верно))
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