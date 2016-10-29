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    Налдо сделал предложение своей девушке на новом стадионе «Краснодара»

    Защитник «Краснодара» Налдо на новом стадионе «быков», который был открыт в октябре 2016 года, сделал предложение своей девушке Джулиане. Сообщается, что 28-летний бразилец пригласил возлюбленную на арену, предупредив, что будет давать интервью журналистам. Однако вместо этого прямо на футбольном газоне предложил девушке руку и сердце.

    «Поздравляем молодую пару с этим замечательным событием и желаем им счастья, большой любви и семейного благополучия!» – говорится в сообщении на официальном сайте «Краснодара».

    Источник: ФК «Краснодар»

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    29.10.2016 15:01
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +44

      tier.tnd 29 октября 2016, 16:50

      Man!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 29 октября 2016, 15:34

      Красавчик, президент тоже молодец что разрешил)
      Они же были без семечек

      2
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      Рейтинг: +2161

      Алекc > Munez89 29 октября 2016, 16:51

      ну или с очищенными семечками))))))

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