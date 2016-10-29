Нигматуллин: «Спартак» победит ЦСКА с минимальным счетом»

Бывший голкипер «Спартака» Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от сегодняшнего матча 12-го тура РФПЛ между красно-белыми и ЦСКА, а также сделал свой прогноз на исход поединка.

«У армейцев в настоящее время не все гладко: начиная от скандала между болельщиками и тренером и заканчивая результатами игр в Лиге чемпионов и чемпионате России. Наметился кризис, который связан с реализацией игровых моментов, с кадровыми потерями. Хоть Дзагоева и Еременко пытаются заменить Натхо и другие футболисты, однако равноценно это сделать пока не получается. Ведь Алан и Роман задавали тон игры во всей атакующей линии. Матч со «Спартаком» станет вторым испытанием подряд для армейцев, так как одно дерби – «Локомотиву» – они уже проиграли.

«Спартак» победил в матче с «Уралом», поэтому думаю, что состав останется прежним. Могут добавиться Промес, Зе Луиш, Глушаков, если они уже восстановились после травм. Мой прогноз – 1:0, подопечные Карреры выиграют», – сказал Нигматуллин.