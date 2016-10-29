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    Итоги Фантазисты: SPARTAKMM и Андрей Ермошин стали победителями

    «Бомбардир» подвел итоги специального конкурса – Фантазиста, посвященного матчу «Спартак» – ЦСКА (3:1). На 15 вопросов Фантазисты ответили 517 человек. Участникам показался спорным итог вопроса про количество легионеров в составах команд. Подтверждаем, что защитник ЦСКА Марио Фернандес уже не является легионером, поэтому иностранцев больше оказалось именно в составе «Спартака».

    Победителем Фантазисты стал SPARTAKMM, который дал 12 правильных ответов и заработал 3500 очков рейтинга из 4100 возможных. Он получает две книги: Егора Титова «Спартак» наше все. Откровения кумира красно-белых» и книгу Игоря Рабинера о Леониде Слуцком «Тренер из соседнего двора» .

    Второе место занял Андрей Ермошин, набравший 3300 очков. Он получает приз от Panini – коллекционный альбом FIFA 365 и бокс наклеек.

    50 лучших игроков получат по 200 бонусных бустеров каждый. Это очень полезная игровая валюта в одном из лучших футбольных менеджеров мира – в онлайн-игре «11х11». Бустеры вы сможете потратить на развитие собственного футбольного клуба. А попробовать свои силы в «11х11» можно уже сейчас:

    Чтобы получить свой приз, победителям необходимо связаться с нами по адресу bets@bombardir.ru с пометкой «Фантазиста». В письме укажите свой ник и занятое место, а также название вашей команды в игре и ее ID.

    Правильные ответы:

    1. Появится ли на поле Промес? Да

    2. Итоговый счет 3:1

    3. На какой минуте будет забит гол? 16-30, 75-конец матча

    4. Будет ли забит гол из офсайда? Нет

    5. Кто первым проведет замену? ЦСКА

    6. Будет ли удаление? Нет

    7. Сколько будет желтых карточек? Карточек не было, поэтому правильным оказался вариант Другое

    8. В составе какой команды будет больше легионеров? «Спартак»

    9. Мяч попадет в штангу/перекладину Да

    10. Будет ли баннер против Слуцкого? Нет

    11. Кто победит в матче? «Спартак»

    12. Какая команда будет больше владеть мячом? «Спартак»

    13. Будет ли желтая карточка с 75 минуты до конца матча? Нет

    14. Слуцкий уволится сразу после матча? Нет

    15. Пойдет ли снег? Да

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.10.2016 20:55
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +14

      66Италия66 30 октября 2016, 10:02

      Как узнать какое место занял?

      0
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      Рейтинг: +790

      denisov > 66Италия66 30 октября 2016, 12:44

      нажми на ссылку Фантазиста, а затем Рейтинг

      0
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      Рейтинг: +147

      aguila_real 29 октября 2016, 23:08

      2700 набрал)

      0
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      Рейтинг: +7

      SPARTAKMM 29 октября 2016, 21:56

      как получить приз))?

      -3
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      Рейтинг: +92

      Uliana Lu > SPARTAKMM 29 октября 2016, 23:32

      написать на bets@bombardir.ru

      1
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 29 октября 2016, 21:40

      2000 балов набрал. Норм.

      -1
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      Рейтинг: +22

      Alex5813 29 октября 2016, 21:07

      эх, я 2500 набрал)

      1
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 29 октября 2016, 21:01

      Подскажите пжс что такое ID?

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      Рейтинг: +445

      НИККО13 > Андрей Ермошин 29 октября 2016, 21:16

      Это относится к команде в игре 11х11. Если у вас ее нет, то высылать ID не надо)

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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин > НИККО13 29 октября 2016, 21:17

      Благодарю, команду пока не "прикупил".

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