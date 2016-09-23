Мутко: «С сегодняшнего дня Фернандес – не легионер»

резерв бразилии = основа россии...бл ну что за трындец, можно, конечно натурализовать игроков у которых хоть какие то рашен корни, но игроков, которые не нужны на родине это не совсем круто, ну Мутко виднее крч
Глава РФС Виталий Мутко заявил, что собрание исполкома рассмотрело вопрос получения защитником ЦСКА Марио Фернандесом российского гражданства. По словам Мутко, с сегодняшнего дня футболист перестанет считаться легионером.
«На Исполкоме РФС мы рассматривали обращение ЦСКА и главного тренера сборной России Станислава Черчесова по Фернандесу и дали футболисту российское гражданство. Поручили администрации работать, чтобы наши коллеги в Бразилии разрешили ему выступать за нашу сборную. С сегодняшнего дня Марио Фернандес не будет считаться легионером», – заявил министр спорта России.