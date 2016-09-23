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    Мутко: «С сегодняшнего дня Фернандес – не легионер»

    Глава РФС Виталий Мутко заявил, что собрание исполкома рассмотрело вопрос получения защитником ЦСКА Марио Фернандесом российского гражданства. По словам Мутко, с сегодняшнего дня футболист перестанет считаться легионером.

    «На Исполкоме РФС мы рассматривали обращение ЦСКА и главного тренера сборной России Станислава Черчесова по Фернандесу и дали футболисту российское гражданство. Поручили администрации работать, чтобы наши коллеги в Бразилии разрешили ему выступать за нашу сборную. С сегодняшнего дня Марио Фернандес не будет считаться легионером», – заявил министр спорта России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.09.2016 13:38
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    Комментарии33
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      Рейтинг: -92

      Raxor 23 сентября 2016, 18:50

      резерв бразилии = основа россии...бл ну что за трындец, можно, конечно натурализовать игроков у которых хоть какие то рашен корни, но игроков, которые не нужны на родине это не совсем круто, ну Мутко виднее крч

      -1
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      Рейтинг: +331

      спартач 23рус 23 сентября 2016, 18:35

      да нах он нужен . лично мне такая сборная не нужна скоро пол бразилии будет за нас играть . это лично мое мнение

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 23 сентября 2016, 18:11

      Подарок Гинеру, ага. За сборную России конский Марио играть естественно не будет, но легионером уже не считается. Ждём ответного хода ранее судимого уроженца Харькова.

      0
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 23 сентября 2016, 18:02

      новый русский!

      -3
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      Рейтинг: -176

      Шнюхинс 23 сентября 2016, 17:07

      надо сделать так что бы все славяне играли за Россию
      если глаза коричневые или нос кривой уже не давать российского гражданства

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      Рейтинг: -176

      Шнюхинс > vit1903 23 сентября 2016, 17:17

      нет, просто пусть свои сборные делают

      кстати, это касается всего спорта в России

      олимпиады например, вместо наших, всякие Сафиды Джафаровы - сборная России

      я уже молчу про негров и хохлов

      -1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov > Шнюхинс 23 сентября 2016, 17:28

      Шнюхинс , базар фильтруй, статью 282 УК РФ еще ни кто не отменял.... такие как ты вызывают у других национальностей русофобию....мы живем в 21 веке (((

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      Рейтинг: -176

      Шнюхинс > a-rakhmatov 23 сентября 2016, 18:47

      это только у лучшему, какую русофобию, упал что ли?
      тренируйтесь отдельно представители других народов
      Только так будут объективные победы среди народов. А то победила россия, но на деле... Кавказ победил

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov > Шнюхинс 23 сентября 2016, 20:01

      Шнюхинс, у тебя не русская душа......ты реально больной, мы все россияне ...такие как ты рассеивают сепаратизм и разжигают межнациональную вражду(((

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      Рейтинг: -176

      Шнюхинс > a-rakhmatov 23 сентября 2016, 22:08

      Я тебе ничего плохого не желаю, живи счастливо
      А в спорте реально нужно разделение такое по народам сделать, для чистоты результатов!

      0
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 23 сентября 2016, 16:48

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      Удачи парню в играх за Россию.

      -5
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      Рейтинг: +8018

      nik55 23 сентября 2016, 16:47

      и что теперь--обделаться и не жить Мудко тебе что не чем заниматься

      -1
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      Рейтинг: -12

      Алания ни кому продавал 23 сентября 2016, 16:23

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      Мутко ревнивый и за Газзаев. Фернандес лучший игрок в сборную.

      -5
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 23 сентября 2016, 16:19

      Игрок хороший , но за сборную должны играть настоящие россияне .......

      1
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 23 сентября 2016, 16:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ура!)

      -4
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