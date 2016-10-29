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    Аршавин: «Кокорин и Мамаев скоро вернутся в состав сборной»

    Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин не сомневается в том, что форвард Александр Кокорин и полузащитник Павел Мамаев в скором времени вернутся в состав национальной команды. Напомним, что оба футболиста лишись места в сборной России после скандала с шампанским в Монте-Карло.

    «Думаю, что Кокорин с Мамаевым скоро вернутся в состав. В данный момент идет просмотр кандидатов, которые могут выступить на чемпионате мира через два года.

    Смог бы я теперь вернуться в сборную и стать одним из ее лидеров? Трудно сказать. Пока ты не проверишь это, так можно говорить о любом футболисте», – заявил он.

    Источник: ТАСС

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    29.10.2016 10:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 29 октября 2016, 11:22

      вместо Юры Жиркова, я бы Шаву взял на скамеечку. На десять минут его хватит - додавить там или по воротам ударить. Проблема в том, что в сборную у нас берут за прошлые заслуги, а не за набранную форму. Вместо Дзюбы или Кокорина, например, я бы взял Головина - лучшего молодого нападающего чемпионата.

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