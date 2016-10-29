Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Пятницкий: «Спартак» обыграет ЦСКА со счетом 2:1»

    Экс-футболист «Спартака» Андрей Пятницкий считает, что красно-белые являются фаворитом в матче с ЦСКА, который пройдет в рамках 12-го тура РФПЛ. Напомним, что встреча пройдет сегодня, 29 октября. Начало матча – в 18:00 по московскому времени.

    «ЦСКА и «Спартак» подходят к дерби с похожими проблемами в составе. Правда, не знаю пока, сможет ли сыграть Квинси Промес. Разница в том, что голландец – острие «Спартака», а Еременко, Дзагоев и Натхо – это мозг ЦСКА, потому преимущество будет у красно-белых. «Спартак» будет фаворитом в дерби. Жалко, что команды не смогут сыграть на сто процентов боевыми составами. Проблемы ЦСКА с составом тяжелее.

    С другой стороны, потеря очков на этой стадии сезона не фатальна. Поэтому команды не должны закрываться и будут наверняка играть на победу. Все-таки считаю фаворитом дерби «Спартак», красно-белые обыграют ЦСКА со счетом 2:1», – сказал Пятницкий.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.10.2016 10:21
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +244

      Grelas 29 октября 2016, 12:18

      Бромонтановые точно не выиграют.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 29 октября 2016, 12:05

      конечно Спартак выиграет

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +364

      neofizer 29 октября 2016, 11:20

      с точностью до наоборот.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 29 октября 2016, 11:18

      Еще не вечер!......

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11