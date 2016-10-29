Венгер: «Заменяю Санчеса тогда, когда считаю нужным»

Наставник «Арсенала» Арсен Венгер признал, что относится ко всем футболистам одинаково. В частности, французский специалист отметил, что может заменить лидера команды Алексиса Санчеса тогда, когда посчитает нужным.

«Я заменяю Алексиса Санчеса тогда, когда считаю нужным. Никакой особой ситуации, частного случая, с ним нет. У него есть характер, но Алексис не отличается от остальных игроков. После завершения встречи каждый футболист признает принципы ротации и понимает их.

Я сам играл в футбол и мне прекрасно известно, что порой футболисты хотят остаться на поле даже в том случае, если они сильно устали», – сказал он.

