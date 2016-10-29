Хомуха: «Футболисты «Зенита» не приложили 100% усилий и были за это жестоко наказаны»

Бывший наставник молодежной сборной России Дмитрий Хомуха назвал возможную причину разгрома «Зенита» в матче Кубка России с «Анжи» (0:4). По мнению специалиста, футболистам петербургского клуба не хватало мотивации.

«Налицо очевидный недостаток мотивации. Питерцы думали, что «Анжи» можно пройти, не прикладывая максимум усилий. А у дагестанской команды, наоборот, оказался повышенный настрой на игру, что и привело к конечному результату и такому шокирующему счету.

Здесь не может быть речи о пренебрежительном отношении «Зенита» к Кубку России. Будь этот турнир им не нужен, Мирча Луческу не стал бы выставлять в Махачкале почти полностью основной состав, из стартовой обоймы посадив на лавку только Витселя и Кокорина, которые вышли на замену в перерыве при счете 0:1. Здесь была именно проблема психологического плана — самоуспокоенность на фоне вроде бы уступающего в классе соперника. Не приложили 100% усилий и были за это жестоко наказаны.

«Анжи» посильнее будет ирландцев и израильской команды — махачкалинцы более качественно укомплектованы и подготовлены, поэтому сумели свой потенциал использовать в полной мере и не повторили ошибок «Маккаби» и «Дандолка».

Понятно, что «Анжи» сослужило хорошую службу удаление Михаила Кержакова во втором тайме, но это уже проблемы «Зенита», а не дагестанцев. «Ростов» недавно в матче со «Спартаком» показал, что можно и вдевятером биться и иметь шансы сравнять счет. Даже хабаровский СКА, клуб ФНЛ, после длительного перелета в Казань сумел оказать сопротивление «Рубину», играя с первого тайма в меньшинстве и чуть было не дотянув до серии пенальти. «Зенит» со своим подбором игроков мог переломить игру и вдесятером, но не сделал этого, поэтому тут даже не стоит вести каких-либо разговоров о судействе», — сказал Хомуха.