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    Семак не считает, что в РФПЛ есть проблема нечестного судейства

    Тренер «Зенита» Сергей Семак уверен, что большинство скандалов, касающихся судейства в Премьер-лиге, являются «искусственными».

    – В этом чемпионате практически после каждого тура говорят о судействе. Проблема сейчас действительно острее, чем раньше?

    – Обсуждаемых ошибок, возможно, и вправду стало несколько больше. Но и излишний подогрев этой темы тоже присутствует. Некоторые специалисты такое мнение высказывают, что непонятно, видели они спорный момент или нет. Многие ситуации искусственно подогреты. Но в том, что в них попадают игроки и судьи – нет ничего страшного. Говорить о каких-то преднамеренных ошибках я бы точно не стал. Ни в одном из матчей. Убеждались в этом, когда в нашем штабе прокручивали видеоповторы. У арбитров, кстати, во время матчей такой возможности нет. Но чтобы они кому-то симпатизировали или кого-то «убивали» – такого не было.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.10.2016 08:32
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +11

      Борис 1949 29 октября 2016, 13:47

      Хорошо поет Сергей Семак. И "Ростов", понятно, хорошо судят. И "Зениту", очевидно, по чистой случайности судьи очки дарили. А мы-то и догадаться сами не могли.

      0
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      Рейтинг: +7881

      BarStep 29 октября 2016, 09:22

      Умничка!, согласен. Наши судьи - очень низкой квалификации (не добежал, не правильно выбрал позицию, смалодушничал и т.п.). Вот проблема, которая возникла в последние годы - но ее упорно ни кто не хочет видеть и обсуждать на самом серьезном уровне, или видят, но не хотят "видеть"...

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 29 октября 2016, 08:48

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Было было еще как было.

      -8
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      Рейтинг: +231

      yanedo 29 октября 2016, 08:42

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      млять может нам транслируют другой футбол не тот что смотрит семак

      -4
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