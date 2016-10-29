Каннаваро: «Хоть Роналду и не забивал в последних матчах, нужно помнить, что он сделал в этом году»

Бывший игрок «Реала» Фабио Каннаваро считает, что нападающий мадридцев Криштиану Роналду должен получить «Золотой мяч» по итогам нынешнего года.

«Криштиану Роналду заслуживает «Золотой мяч», несомненно. Даже если он и не забивал в последних нескольких матчах, мы не должны забывать, что он сделал в этом году.

Карло Анчелотти говорил, что иметь Роналду в составе – это все равно что начинать матч с форой в один гол», – приводит слова Каннаваро beIN Sports.

В нынешнем сезоне Роналду забил пять голов во всех турнирах.