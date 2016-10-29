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    Семак: «Никакого кризиса в ЦСКА не вижу»

    Бывший игрок ЦСКА Сергей Семак прокомментировал последние результаты команды.

    «Никакого кризиса в ЦСКА не вижу. Есть объективные причины, из-за которых круг игроков у Леонида Викторовича Слуцкого стал более ограниченным. Кроме того, часть футболистов, понятно, не становится моложе. Из-за этого работать с каждым годом сложнее.

    Но скоро зимняя пауза, в ходе которой ЦСКА наверняка постарается усилиться. Впрочем, и без этого армейцы, как всегда, показывают надежную игру в обороне. Может, забивают не так много. Но этому тоже есть объяснение. Одни футболисты ушли, другие пока не так часто играют из-за травм», – сказал Семак.

    Добавим, что в последних семи матчах во всех турнирах армейцы одержали только одну победу, обыграв «Уфу» (1:0), и ни разу не забили больше одного гола.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.10.2016 00:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 29 октября 2016, 08:27

      Основной кризис -это отсутствие Еременко

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 29 октября 2016, 02:32

      Кризис есть, но мы сдюжим!

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