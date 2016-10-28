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    Витиньо может перейти из ЦСКА во «Фламенго»

    Нападающий ЦСКА Витиньо, который на данный момент выступает на правах аренды за «Интернасьонал», может остаться в Бразилии.

    Отмечается, что в услугах 23-летнего футболиста заинтересован «Фламенго». Отец форварда уже провел встречу с представителями клуба, на которой дал устное согласие на сделку. Теперь «стервятникам» необходимо договориться о переходе с армейцами. Не исключен вариант с арендой игрока.

    В нынешнем сезоне чемпионата Бразилии Витиньо провел 23 матча, в которых забил семь голов.

    Источник: Globo

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    28.10.2016 14:30
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 28 октября 2016, 21:27

      Ошиблись,надо признать..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +364

      neofizer 28 октября 2016, 14:41

      трансферная ошибка...

      3
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