Мхитарян не хочет уходить из «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян не планирует в ближайшее трансферное окно менять клубную прописку. Ранее появилась информация, что главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью планирует выставить его на трансфер.

В текущем сезоне 27-летний армянин принял участие лишь в четырех матчах, проведя в Премьер-лиге в общей сложности 105 минут. В сентябре хавбек выбыл из строя из-за травмы, полученной в матче за сборную Армении.

Мхитарян перешел в «МЮ» летом 2016 года из дортмундской «Боруссии», сумма трансфера составила около 30 миллионов фунтов стерлингов.