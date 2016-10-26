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    Моуринью намерен выставить Мхитаряна на трансфер

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью планирует выставить на трансфер полузащитника Генриха Мхитаряна. Игрок больше не входит в планы наставника манкунианцев. Армянский футболист может покинуть клуб уже зимой 2017 года.

    Мхитарян перешел в «МЮ» летом 2016 года из дортмундской «Боруссии», сумма трансфера составила около 30 миллионов фунтов стерлингов. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие лишь в четырех матчах английской Премьер-лиги. В сентябре хавбек выбыл из строя из-за травмы, полученной в матче за сборную Армении.

    Источник: The Sun

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    26.10.2016 14:04
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +3470

      FRZZ 27 октября 2016, 15:45

      Жадность губит фраера , надо было оставаться там где у тебя получается, то есть в Дортмунде. Английский футбол не всем по силе.

      0
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      Рейтинг: +16

      Avet91 27 октября 2016, 08:40

      В Краснодар его

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 27 октября 2016, 00:22

      30 лямов просто выкинул ! теперь за 15-20 в лучшем случаи отдаст !

      1
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      Рейтинг: +180

      гость shuh 26 октября 2016, 17:58

      зачем тогда брал?

      1
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 26 октября 2016, 16:37

      В Ливерпуль тогда. Клоппу точно нужен. А игроков атаки там всегда ценят. Может даже обмен.

      2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 26 октября 2016, 16:07

      Сразу было видно что армян не зашёл... Хотя игрок добротный, но попал не к тому тренеру. Маур не сюсюкается с игроками, а Генриху нужен тренер-батя, который постоянно поддержит, чего подскажет, даст посыл... Т.к. Генрих рано лишился отца, это для него более чем важно и Маур этого не даёт, как давали Клопп или Тухель, поэтому лучше будет для всех чтобы Генрих нашёл команду с нужным тренером...

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 26 октября 2016, 16:01

      Говорил же что Мхитаряна в МЮ ждёт участь Депая, ну не тот он формата игрок, подходящий к стилю игры Моуриньо . . . Единственное чего я не ожидал, так это то, что он раньше Мемфиса из команды уйдет

      0
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      Рейтинг: +1778

      Kulima 26 октября 2016, 15:58

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Конечно Моур чудит, но блять, бомбардир, откуда?! Сука откуда вы берете такую инфу??

      -5
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 > Kulima 26 октября 2016, 18:30

      Снизу под новостью пишется источник. Читать учись или зрение лечи. Прежде чем стонать
      Для дауна: "Источник: The Sun"

      1
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 26 октября 2016, 15:51

      Даже шанса проявить себя не дал.

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      Рейтинг: +429

      alexfilatov 26 октября 2016, 15:40

      Шанс для российских клубов!

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