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    Агент: «Джано счастлив в «Спартаке»

    Футбольный агент Тимур Лепсая, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Джано, прокомментировал информацию о продлении контракта грузинского хавбека с красно-белыми.

    «Действительно, сегодня переподписали контракт до конца мая 2021 года. Хотим поблагодарить тренерский штаб, руководство клуба, всех болельщиков. Джано счастлив в «Спартаке»!

    Насколько сложно шли переговоры? Обе стороны хотели продолжения сотрудничества. Поэтому переговоры прошли легко. Джано — воспитанник клуба, а деньги никогда не стояли на первом месте», — сказал Лепсая.

    Источник: Чемпионат.ком

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    28.10.2016 00:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 28 октября 2016, 10:45

      Это хорошо, теперь главное без травм! Удачи!

      0
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      Рейтинг: +382

      лёха72 28 октября 2016, 08:58

      молоток

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