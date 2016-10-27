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    Луческу опроверг интерес «Зенита» к Беленову и Тигиеву

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу опроверг информацию, согласно которой петербургский клуб намерен приобрести у «Анжи» голкипера Александра Беленова и защитника Георгия Тигиева.

    – Российские издания пишут об интересе к Беленову и Тигиеву. Правда ли это? И как вам игра Юрченко?

    – Это не соответствует действительности. Я об этом не знаю. Если говорить об их уровне, то они очень хорошие игроки. У «Анжи» два хороших голкипера – и Беленов, и Юрченко, который сегодня показал хороший уровень.

    У нас большая группа игроков приближается к тридцатилетнему возрасту, мы играем через три дня на четвертый и через два дня на третий, и это не так легко. В особенности при тех полях, на которых мы играем. Нужно предпринимать усилия в перерыве, чтобы усилить состав, подвести итоги года и думать, кто может играть в «Зените», а кто – нет.

    Источник: ФК «Зенит»

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    27.10.2016 21:04
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 28 октября 2016, 00:06

      Ну, Зенит дает.

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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 27 октября 2016, 21:21

      Похоже зимой в Зените ожидается серьёзное изменение состава в пользу омоложения,вот только не потеряет ли при этом команда в мастерстве.

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