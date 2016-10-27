Чебану: «Кокорин и Мамаев? У нашего поколения отсутствует воспитание»

Голкипер «Мордовии» Илья Чебану высказал мнение об инциденте с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые после провала на Евро-2016 устроили вечеринку в Монте-Карло.

– Мамаев и Кокорин на фоне такого поражения веселились в клубе. Это нормально?

– Поймите меня правильно. Я являюсь таким же игроком, как они. У всего нашего поколения отсутствует определенное воспитание в этом плане. Это не критика, а факт. Мы позволяем себе вещи, которые ранее никто не позволял. Плохо, что это попало в сеть и стало публичным. Считаю, что свою личную жизнь надо охранять так, чтобы это никуда не выходило. Времена сейчас такие, что футболисты живут лучше, чем другие люди. Этим надо дорожить.

Полностью интервью с Чебану вы можете прочитать здесь.