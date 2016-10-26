Руни намерен побить рекорд Чарльтона, после чего покинет «МЮ»

Нападающий Уэйн Руни не собирается покидать «Манчестер Юнайтед», пока не побьет рекорд легендарного Бобби Чарльтона. Напомним, что Чарльтон забил в составе «красных дьяволов» 249 голов, и именно он является лучшим бомбардиром в истории клуба.

Для того чтобы побить рекорд легенды, нынешнему капитану «МЮ» осталось забить четыре гола.

Напомним, что 31-летний форвард потерял место в стартовом составе «МЮ», после чего появились слухи о его возможном уходе из клуба. В последний раз он забивал мяч в ворота соперников 14 августа.