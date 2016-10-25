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Кононов стажируется в «Челси»

25 октября 2016, 23:05
14

Бывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов рассказал о своей стажировке в «Челси».

«Меня всегда интересовал футбол в Англии, то, как работают главные тренеры, их взаимодействие с тренерским штабом, программное обеспечение.

Все игроки в английских клубах отличаются отменной физподготовкой. На протяжении 90 минут работают с высокой интенсивностью, почти не теряют скорость. Конечно, это тоже представляет интерес.

Понимаю, что многое идет еще из юношеского и молодежного футбола. Поэтому побывал и на игре молодежной команды «Челси»», – сказал Кононов.

Сообщается, что Кононов также присутствовал на матче АПЛ между «Челси» и «Манчестер Юнайтед» (4:0).

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Челси Кононов Олег
Комментарии (14)
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Cubinec1989
1477427393
очень жаль что ушел из КРАСНОДАРА...текущие его победы - заслуга Олега Георгиевича, его наследие. А все журналюги. Не их бы вонь - он бы еще и к чемпионству КРАСНОДАР привел) кто знает, может вернется. Мне он лично больше импонирует, чем Шалимов
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grroznyi85
1477429230
В ЦСКА потом?)
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bafor
1477429246
Такого тренера пофукал Краснодар. Не болею за Краснодар, но за Кононова обидно. Тащил команду. Столько успехов со средним по уровню составом. Эх...
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Chesn0k
1477429660
саморазвивается человек, молодец
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Серж Шиман
1477442241
!!!!!!!!!!!!!!!!
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alexis02lion
1477448024
Правильный выбор повышать квалификацию если достойных предложений о работе нет. По ходу матч с МЮ ему точно понравился. Интересно куда дальше.
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Atoniq
1477452008
После ухода из Краснодара Олег Кононов не пошёл в спортивные эксперты на тв, что говорит о том что он отличный специалист и профессионал своего дела, так он не перестает совершенствоваться, это делает для него огромный плюс, не удивлюсь что в следующем сезоне,а может даже этой зимой он возглавит один из клубов чемпионшипа,а возможно и клуб из АПЛ,в чем могу пожелать ему только удачи и успехов в работе!
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ПФК ЦСКА Моscow
1477463252
молодец
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Argon
1477478857
Что-то мне подсказывает, что мы еще увидим Кононова в Краснодаре
Ответить
Aztec58
1477509852
У Абрамовича? Подозрительно, блин. Так можно и к Гинеру угодить.
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