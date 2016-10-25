Кононов стажируется в «Челси»

Бывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов рассказал о своей стажировке в «Челси».

«Меня всегда интересовал футбол в Англии, то, как работают главные тренеры, их взаимодействие с тренерским штабом, программное обеспечение.

Все игроки в английских клубах отличаются отменной физподготовкой. На протяжении 90 минут работают с высокой интенсивностью, почти не теряют скорость. Конечно, это тоже представляет интерес.

Понимаю, что многое идет еще из юношеского и молодежного футбола. Поэтому побывал и на игре молодежной команды «Челси»», – сказал Кононов.

Сообщается, что Кононов также присутствовал на матче АПЛ между «Челси» и «Манчестер Юнайтед» (4:0).