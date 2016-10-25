Тренер вратарей «Зенита»: «Чуть с ума не сошел, когда Лодыгин один в один обыграл Павлюченко»

Тренер вратарей «Зенита» Михаил Бирюков прокомментировал действия голкипера Юрия Лодыгина в матче 11-го тура РФПЛ против «Урала» (2:0), когда страж ворот обыграл Романа Павлюченко один в один.

«Честно скажу, я чуть с ума не сошел. У меня, наверное, скоро волосы выпадут! Да, закончилось все хорошо, но я считаю, что лучше так не делать. Лучше играть просто, но надежно.

Сейчас в футболе такой прогресс, столько технологий – все следят за каждым шагом. Все анализируют действия соперника и могут прочитать тебя. Нападающий будет знать – вот тут он может пойти в обводку, здесь его можно поддавить и заставить ошибиться. Лучше не давать таких возможностей», – сказал Бирюков.