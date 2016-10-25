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    Шунин: «Динамо» хочет взять реванш у «Тосно»

    Вратарь «Динамо» Антон Шунин отметил присутствие у команды реваншистских настроений в преддверии матча с «Тосно» в рамках 1/8 финала Кубка России. Встреча пройдет 26 октября.

    «В 20 матчах этого сезона «Динамо» уступило в двух, и один из проигрышей – как раз «Тосно». Так что у нас две задачи в среду. Главная, конечно, пройти в четвертьфинал Кубка. Вторая – взять реванш за поражение во встрече, в которой мы заслуживали большего.

    Думаю, в Великом Новгороде будет очень интересный поединок двух лидеров первенства ФНЛ. Надеюсь при этом, что по его итогам не возникнет поводов для разговоров о судействе, обсуждать будут только футбол», – заявил Шунин.

    Источник: ФК «Динамо»

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    25.10.2016 17:57
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 27 октября 2016, 02:15

      Ахахахах!

      0
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      Рейтинг: +12

      muromen 26 октября 2016, 08:43

      Дело Чести выиграть у хамской, грубой команды!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 26 октября 2016, 02:13

      хотеть не вредно.. что мешает?

      -1
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 25 октября 2016, 23:17

      верим в команду

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7947

      FanatSerj 25 октября 2016, 22:15

      Да что то последние матчи, по результативности уж точно захромали, это как раз самый важный матч оставшегося календарного года. Так что постарайтесь на свю катушку, тут силы беречь нечего.

      0
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      Рейтинг: +87

      Polilux 25 октября 2016, 21:54

      Победим на моральноволевых !

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Polilux 27 октября 2016, 02:16

      Если только через дефис, ага.

      0
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      Рейтинг: +144

      denisrebrikov 25 октября 2016, 18:05

      Реванш нужен, если и тут сыграем как с Соколом, это будет провал. Ребята пора реабилитироваться перед болельщиками. Верим в победу!

      3
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      Рейтинг: -101

      polyshuk23 > denisrebrikov 25 октября 2016, 18:51

      Верим в ДИНАМО

      1
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      Рейтинг: +144

      denisrebrikov > polyshuk23 25 октября 2016, 21:57

      Надеемся просто!

      1
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