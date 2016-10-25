Суарес: «Очень хотел бы вернуться в «Аякс»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес отметил, что с удовольствием вернулся бы в «Аякс» в случае ухода из каталонского клуба. При этом игрок подчеркнул, что надеется завершить карьеру именно в составе сине-гранатовых.

«В «Барселоне» я исполнил свою мечту. Надеюсь выступать здесь до завершения карьеры, однако для этого я должен показывать самый высокий уровень игры. Конечно, я бы очень хотел бы вернуться в «Аякс». Даже лишь для того, чтобы поблагодарить клуб. «Аякс» сделал меня известным во всей Европе», – сказал Суарес.

Напомним, уругваец защищал цвета «Аякса» с 2007 по 2011 год, после чего перешел в «Ливерпуль».