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    Луческу: «Оренбург» – одна из лучших команд в нижней части таблицы»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу после победы над «Оренбургом» в матче 11-го тура чемпионата России подчеркнул, что на игре его команды сказался поединок Лиги Европы с «Дандолком».

    – Во втором тайме болельщики начали свистеть, когда «Зенит» долго разыгрывал мяч. Вас это не задело?

    – В какой-то мере они были правы, когда свистели, но счет был скользким. Наши игроки законсервировали игру, пытались довести ее до победы. В конце мы снова имели преимущество, выпустили Кержакова, который нагнетал впереди. В результате свист прекратился. Мы взяли важные три очка в непростой ситуации. Перед сегодняшней игрой мне было более боязно, чем перед встречами с лидерами, с тем же «Спартаком». Не было группы игроков, появились новые сочетания в обороне. Плюс сказалось позднее возвращение из Ирландии. Прилетели только в семь утра пятницы и потеряли почти сутки. Отмечу и мотивацию соперника. По игре «Оренбург» – одна из лучших команд в нижней части таблицы.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.10.2016 01:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +75

      FCZenit1990 25 октября 2016, 12:29

      Оренбург хорошо смотрелся

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      Рейтинг: +1368

      Taps 25 октября 2016, 10:00

      Один балласт (Лодыгин) Луческу скинул,
      пора убирать и глупого, бездарного мальчика (Коко).

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