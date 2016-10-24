Баскаков назвал идеальным судейство Карасева в матче «Локомотив» – ЦСКА

Инспектор матча 11-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА Юрий Баскаков прокомментировал судейство бригады Сергея Карасева. Напомним, встреча завершилась победой железнодорожников со счетом 1:0.

«Карасев и вся судейская бригада провели практически идеальный матч, почти никаких замечаний не было. Редкий-редкий случай, когда судья делает все то, что надо на поле. Это подтверждается тем, что после матча обе команды – и проигравшая, и выигравшая – поблагодарили бригаду судей, этого дорого стоит. Вот именно к этому нам всем футбольным сообществом надо стремиться», – заявил Баскаков.