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    Баскаков назвал идеальным судейство Карасева в матче «Локомотив» – ЦСКА

    Инспектор матча 11-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА Юрий Баскаков прокомментировал судейство бригады Сергея Карасева. Напомним, встреча завершилась победой железнодорожников со счетом 1:0.

    «Карасев и вся судейская бригада провели практически идеальный матч, почти никаких замечаний не было. Редкий-редкий случай, когда судья делает все то, что надо на поле. Это подтверждается тем, что после матча обе команды – и проигравшая, и выигравшая – поблагодарили бригаду судей, этого дорого стоит. Вот именно к этому нам всем футбольным сообществом надо стремиться», – заявил Баскаков.

    Источник: ТАСС

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    24.10.2016 13:44
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 24 октября 2016, 16:13

      нормально отсудил.

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 24 октября 2016, 15:06

      Нормально, не предвзято судят судьи, сразу виден результат коней... Вот если матчи с их участием будут также судить объективно до конца чемпионата, они выше 4-5 места не поднимутся...

      0
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      Рейтинг: +25035

      bset > ivanthebest 24 октября 2016, 15:55

      Да. В этом сезоне судей покупает спартак. Отсюда и первое место ваше)

      2
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 24 октября 2016, 14:43

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Только натхо чуть ногу не оторвали а так все ок.....

      -5
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid > Rzn_za_cska 24 октября 2016, 15:47

      Денисову нос разбили и свистка не было, это все мелочи можно сказать, судили непредвзято и вполне адекватно.

      2
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > Pro100Kid 26 октября 2016, 12:57

      ну так да) не спорю)

      -1
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      Рейтинг: +519

      Dammit 24 октября 2016, 14:16

      Ну отсудил - да,хорошо. Но по сути и моментов спорных не было

      1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Dammit 24 октября 2016, 17:07

      Моменты только тогда, когда играет срамтак

      2
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ > С-Пб on-line 24 октября 2016, 17:32

      Как приятно слышать, когда оппоненты признают, что Спартак судят в большинстве случаев предвзято. Спасибо, это было очень смелое заявление. Здоровья Вам там, уважаемый, в родном городе после таких-то откровений!.. :)

      -3
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      Рейтинг: +519

      Dammit > momwig_ 24 октября 2016, 22:55

      Раз это под моим комментом, то и я в спор ввяжусь, хоть я вообще фан Локо.
      Я не верю в какие-то сговоры)Увидел,когда Спартак дико был подсужен. В следующем матче ему "отдали долг"В чём претензии к судьям? Вы лучше вспомните матчи Локо и Ростова в конце последнего сезона. А спартак лишь один из клубов, которым явно не повезёт, до тех пор, пока Зенит и ЦСКА платят за итоговый результат.

      -2
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > momwig_ 25 октября 2016, 12:23

      Спасибо тебе ва флёр, живу и не тужу. Очередную слёзную серию буду лицезреть на выходных, моментов жду))))ахахахаха

      -1
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