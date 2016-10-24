Директор «Сокола»: «В среду состоится заседание Саратовской областной думы. На нем решится судьба нашего клуба»

Директор «Сокола» Алексей Потапов рассказал, как обстоят дела с финансированием клуба. Напомним, у саратовской команды серьезные проблемы с долгами, а ряд футболистов планировал бойкотировать тренировки и матчи.

«В среду состоится заседание Саратовской областной думы, на котором как раз будет решаться судьба финансирования нашего клуба. Как нас заверяют, все должно решиться положительно для команды. На данный момент ситуация продолжает оставаться очень тяжелой. Но игроки все понимают, никаких забастовок нет, тренировки проходят в рабочем режиме», – сказал Потапов.

На данный момент «Сокол» занимает 18 место в турнирной таблице ФНЛ.