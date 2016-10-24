Черевченко: «Победа «Локомотива» была заслуженной»

Экс-наставник «Локомотива» Игорь Черевченко уверен, что победу над ЦСКА в матче 11-го тура российской Премьер-лиги можно считать заслуженной.

«Победа «Локомотива» была заслуженной. Команды играли без моментов, поэтому я и думал, что победит тот, кто забьет первый гол. Тактически Юрий Палыч переиграл Леонида Викторовича. Замена Майкона – тренерская заслуга.

Шероховатости есть у любой команды, но за эту игру «Локомотиву» можно поставить четыре с плюсом», – сказал Черевченко.

Матч 11-го тура российской Премьер-лиги «Локомотив» – ЦСКА завершился со счетом 1:0.