Гризманн и Игуаин – во второй пятерке претендентов на «Золотой мяч»

Стали известны имена претендентов на «Золотой мяч» в текущем году. Издание France Football назвало первые пять претендентов на этот приз. Всего журналисты назовут 30 игроков. Вторая пятерка выглядит следующим образом: Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Пауло Дибала («Ювентус»), Диего Годин, Антуан Гризманн (оба – «Атлетико»), Гонсало Игуаин («Ювентус» / «Наполи»). В этот раз обладателя «Золотого мяча» выберут сами журналисты, без участия ФИФА.
Напомним, ранее появились имена первых пяти претендентов на этот приз.
Источник: Francefootball