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    Шалимов: «Через игру Мамаев будет готов на все 90 минут»

    Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов назвал матч с «Амкаром» очень тяжелым. При этом наставник отметил четкую игру своей команды в обороне, что не позволило сопернику создать опасных моментов. Напомним, матч 11-го тура Премьер-лиги «Краснодар» – «Амкар» закончился со счетом 1:0.

    – Как обычно, тяжелейшая игра. Легких не бывает, она могла бы сложиться полегче, забей мы раньше. Но мы играли против организованной команды, которая не обороняется всеми игроками, из-за чего она быстро выходит в атаку. Удовлетворены своей игрой в обороне, потому что когда мы теряли мяч, практически ничего не создавал «Амкар». А то, что мы могли создать, мы создали. Если бы в некоторых моментах меньше было брака, создали бы еще больше моментов. Но мы рады, что забили и довели тяжелую игру до победы.

    – Удовлетворены ли вы вторым таймом? Насколько тяжело было удерживать счет?

    – Мы счет не удерживали. Мы хотели удерживать мяч, соответственно с этим сделали замены. Могли и после них забить, но мы не играли на удержание счета. Может, где-то неоправданно теряли мяч, но не более.

    – Мамаев вышел на несколько минут. На какое время он принципе готов сейчас появляться на поле?

    – Паша вышел на 10 минут, сыграл неплохо. Будем дальше подпускать, но пока нет уверенности, что он по своим кондициям сейчас способен играть полный матч. Я думаю, через игру он будет готов на все 90 минут.

    – Что с Налдо?

    – Травмирован. На днях он должен начать тренироваться в общей группе.

    – Изменения в стартовом составе по сравнению с «Шальке» плановые или вы кем-то недовольны?

    – Ни в коем случае. Всеми довольны, это просто ротация.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.10.2016 08:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +358

      Vladimir93rus 24 октября 2016, 21:42

      Мамаев конечно хорошо , но когда там Смолов поправиться ,очень его не хватает, надеюсь до матча с шальке восстановиться

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      Рейтинг: +3075

      BAIv 24 октября 2016, 09:44

      главное что бы поле видел, а то как то он тупил, принимая не лучшие решения

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