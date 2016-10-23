Матч Кубка России «Анжи» – «Зенит» обслужит бригада Москалева

Стали известны судейские бригады на матчи 1/8 Кубка России. Так, матч «Крылья Советов» – «Локомотив» обслужит бригада Владимира Сельдякова, а встречу «Анжи» – «Зенит» арбитр Владимир Москалев.
26 октября (среда)
«Тосно» – «Динамо»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород)
«Терек» – «Уфа»: судья – Артем Чистяков (Азов).
«Амкар» – «Урал»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ).
«Енисей» – «Сибирь»: судья – Игорь Федотов (Москва).
«Рубин» – «СКА-Хабаровск»: судья – Алексей Сухой (Люберцы).
27 октбря (четверг)
«Крылья Советов» – «Локомотив»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха).
«Анжи» – «Зенит»: судья – Владимир Москалев (Воронеж).
«Краснодар» – «Оренбург»: судья – Евгений Турбин (Москва).
Источник: РФС