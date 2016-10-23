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    Матч Кубка России «Анжи» – «Зенит» обслужит бригада Москалева

    Стали известны судейские бригады на матчи 1/8 Кубка России. Так, матч «Крылья Советов»«Локомотив» обслужит бригада Владимира Сельдякова, а встречу «Анжи»«Зенит» арбитр Владимир Москалев.

    26 октября (среда)

    «Тосно» – «Динамо»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород)

    «Терек» – «Уфа»: судья – Артем Чистяков (Азов).

    «Амкар» – «Урал»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ).

    «Енисей» – «Сибирь»: судья – Игорь Федотов (Москва).

    «Рубин» – «СКА-Хабаровск»: судья – Алексей Сухой (Люберцы).

    27 октбря (четверг)

    «Крылья Советов» – «Локомотив»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха).

    «Анжи» – «Зенит»: судья – Владимир Москалев (Воронеж).

    «Краснодар» – «Оренбург»: судья – Евгений Турбин (Москва).

    Источник: РФС

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    23.10.2016 16:38
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +144

      зиргай 24 октября 2016, 15:59

      будем посмотреть, кому москаль поможет

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > зиргай 27 октября 2016, 02:17

      На Еськова посмотрели и хватит.

      0
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 23 октября 2016, 21:25

      Надеюсь мы сможем обыграть Зенит!

      0
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      ...
      Рейтинг: +2269

      dyema > Legioner-05 23 октября 2016, 22:15

      Надейся, а мы выиграем!!!)))

      -1
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      ...
      Рейтинг: +635

      Legioner-05 > dyema 24 октября 2016, 19:14

      Ну посмотрим))

      0
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