Тошич и Миланов – в стартовом составе ЦСКА на матч против «Локомотива»

Стали известны составы команд на матч 11-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА. По сравнению с последним матчем армейцев в Лиге чемпионов против «Монако» произошло одно изменение: Георгий Миланов выйдет в старте, а Алексей Ионов начнет игру в запасе. В составе железнодорожников на острие атаки будет действовать Алексей Миранчук.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Вернблум, Натхо, Миланов, Головин, Тошич, Траоре.

Запасные: Чепчугов, А. Березуцкий, Ионов, Набабкин, Страндберг, Чалов, Гордюшенко.

«Локомотив»: Гилерме, Янбаев, Чорлука, Пейчинович, В. Денисов, Михалик, И. Денисов, Фернандеш, Касаев, Самедов, Миранчук.

Запасные: Абаев, Лобанцев, Шишкин, Ротенберг, Логашов, Лапшов, Коломейцев, Игнатьев, Ндинга, Майкон, Шкулетич, Хенти.

Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Локомотив» и начнется в 16:30 по московскому времени. Следить за событиями матча можно здесь.