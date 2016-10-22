Калитвинцев: «Хотели выиграть и почтить память Льва Яшина. Результат ужасный»

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал игру своих подопечных в матче 18-го тура ФНЛ против «Сокола» (1:1).

«Вышли с огромным желанием победить в такой знаменательный день. Хотели выиграть и почтить память такого великого человека, как Лев Яшин.

Игра давалась, было достаточно моментов в первом тайме, но не забили. Владели преимуществом, давили и додавили. Плыли, но на берегу облажались и пропустили со стандарта, где ничего не надо выдумывать, а просто надо отвечать за своего игрока, чтобы он не нанес удар. Но вышло наоборот, и мы сыграли вничью.

Непозволительно команде, которая ставит перед собой высокие задачи, из-за одного момента иметь такое халатное отношение. Естественно, все прекрасно понимают, что результат неудовлетворительный. Разбирать этот матч будем очень просто: у «Сокола» забил 80-й номер, мы посмотрим, кто с ним играл, и послушаем, почему этот футболист забил, а наш ничего не противопоставил.

Одно дело, если это командные ошибки, но если они индивидуальные – это плохо. У нас была череда матчей, когда мы пропускали со стандартов. Выправили. Теперь наступаем на те же грабли. Результат ужасный», – сказал Калитвинцев.