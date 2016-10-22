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    Грасия: «Если скажу про судейство, мне придется уехать в свою страну»

    Главный тренер «Рубина» Хави Грасия в эфире канала «Наш футбол» рассказал о своих впечатлениях после матча 11-го тура РФПЛ против «Терека» (1:3).

    – По поводу арбитра ничего говорить не хочу. Если я сейчас выскажу свою точку зрения, мне, возможно, придется уехать в свою страну. Лучше сконцентрироваться на игре. Считаю, мы провели очень хороший матч. У нас были моменты и в равных составах, и когда мы играли в меньшинстве. У нас были хорошие моменты, чтобы выиграть этот матч.

    – Если не брать результат, вы довольны в целом игрой?

    – Я не то чтобы доволен, я очень доволен. Даже несмотря на то, что мы играли в меньшинстве, у нас были хорошие голевые возможности, например, можно вспомнить удар Жонатаса в штангу. Считаю, что мы большое количество времени контролировали игру, и у нас были моменты даже после удалений, – сказал Грасия.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.10.2016 22:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 23 октября 2016, 13:48

      Наезды Главджигита на арбитров сделали своё дело - в домашних матчах Терек - ну-у оооооочень сильная команда, ага.

      0
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 23 октября 2016, 10:34

      Блин,моменты свои использовать надо и тогда,пофигу все судьи.

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      Рейтинг: +550

      Жентус 23 октября 2016, 03:54

      Думаю этому Рубину надо дать еще поиграть. Если команда себя и в следующем сезоне также провально проявлять будет, тогда уже можно вопрос об уровне тренера поднимать. А то любят наши руководители увольнять всех и сразу. Пока что эта команда только имеет потенциал, а что будет дальше, увидим.

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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 23 октября 2016, 00:23

      Хорошо сказал про причины своего возможного ухода! Не бойся,- никто не посмеет тронуть тренера команды, которая душой играет лучше, чем грозный соперник. С ув.

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