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    Пашинин: «Миранчук – один из тех игроков, для кого размер контракта не особо важен»

    Тренер «Локомотива» Олег Пашинин высказал свое мнение относительно будущего хавбека Алексея Миранчука в стане железнодорожников. Напомним, игрок связан договором с красно-зелеными до конца 2017 года.

    – Много разговоров о контракте Алексея Миранчука. Уверен, вы их тоже слышали.

    – Слышал, но что я тут могу сказать? Не знаю всех нюансов дела. Чем быстрее разрешится ситуация, тем будет лучше для всех сторон. Алексей нужен команде и, уверен, сам он связывает свое будущее именно с “Локомотивом”.

    – Среди специалистов вашего поколения популярно мнение, что молодые футболисты разбалованы высокими зарплатами. Согласны?

    – Отчасти. Но это и раньше было. Нельзя списывать все беды только на нынешнее поколение. Проблема существует с тех пор, как в российском футболе появились большие деньги, и клубам сегодня надо решать ее вместе. Те же разговоры о запрете менять команду до определенного возраста, или потолок зарплат – они, наверное, имеют смысл. Не факт, что такие меры станут панацеей, но, если будут совместными, это может сработать.

    – Вам стало сложнее работать с Миранчуком?

    – Многое зависит от человеческих качеств. К счастью, Алексей относится к тем людям, на которых размер контракта и количество заработанного не особо влияет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.10.2016 12:21
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 22 октября 2016, 16:26

      всё до поры до времени , а жить то придется на заработанное в эти 8-10 лет... так что думаю уйдет на повышенную зарплату , просто ему еще не предлагали

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 22 октября 2016, 16:00

      Время покажет , имеет или нет !

      1
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 22 октября 2016, 13:25

      Не уверен в этом.

      0
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      Рейтинг: +2269

      dyema 22 октября 2016, 13:25

      С трудом верится, это только пока не дошло дело до подписания,а там за свой каравай хлеба с икрой всякий бороться будет)))

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