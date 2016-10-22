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    «Томь» – «Анжи». Бериша, Паршивлюк и Комбаров выйдут на поле с первых минут

    Стали известны стартовые составы команд на матч 11-го тура РФПЛ «Томь»«Анжи».

    «Томь»: Коченков, Враньеш, Дьяков, Жиров, Баляйкин, Комбаров, Тишкин, Ковальчук, Дроппа, Бикфалви, Касьян.

    Запасные: Солосин, Яблонски, Кузнецов, Голышев, Самодин, Кудряшов, Тен, Попов, Погребняк, Дудиев.

    «Анжи»: Беленов, Мусалов, Лазич, Ямбере, Паршивлюк, Гасанов, Маевский, Тигиев, Бериша, Иличевич, Боли.

    Запасные: Юрченко, Шафинский, Белов, Гаджибеков, Шандао, Эбесилио, Щербак, Амаду, Будковский, Магомедов.

    Напомним, что встреча пройдет на стадионе «Труд». Начало матча в 12:00 по московскому времени.

    Источник: РПЛ

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    22.10.2016 11:38
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