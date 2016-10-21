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    Глушаков не сыграет против «Урала»

    На матч 11-го тура РФПЛ между «Уралом» и «Спартаком» отправятся 18 игроков московского клуба.

    Сообщается, что с командой не поедут Денис Глушаков, который повредил бедро на тренировке, а также Квинси Промес и Зе Луиш, которые будут проходить лечение и заниматься по индивидуальной программе.

    В распоряжении Массимо Карреры перед матчем с «Уралом» будут Артем Ребров, Сергей Песьяков, Денис Кутин, Андрей Ещенко, Маурисио, Сердар Таски, Илья Кутепов, Сальваторе Боккетти, Дмитрий Комбаров, Александр Зуев, Ромуло, Артем Тимофеев, Фернандо, Роман Зобнин, Джано Ананидзе, Ивелин Попов, Лоренсо Мельгарехо и Денис Давыдов.

    Источник: ФК «Спартак»

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    21.10.2016 19:19
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 22 октября 2016, 14:09

      все надежды на джано и ивелина,может и давыдов выстрелит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +80

      роналдон 21 октября 2016, 23:30

      было бы лучше, чтоб бедро у него заболело за тур до этого.. И всегда что-то будет болеть теперь, только в Миллерово не приезжай.. Будет бамбарбия кэргуду.. Шутка!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +664

      Небесная 21 октября 2016, 22:31

      Если проиграют, будет повод поныть, что играть некому

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 21 октября 2016, 21:16

      Да что же это такое!?? Уже троих ключевых игроков потеряли...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 21 октября 2016, 20:47

      Ничего страшного в этом нет.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +6049

      GoldPlayFIFARus9 21 октября 2016, 20:36

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Повезло Уралу,главного нытика не будет,который будет на коленях умолять хоть что-то подсудить спартачку

      -4
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG 21 октября 2016, 19:53

      А Мелкадзе куда подевался?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +107

      nikita08 21 октября 2016, 19:52

      печалька

      1
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      Рейтинг: +331

      спартач 23рус 21 октября 2016, 19:51

      будет тяжело. ключевые игроки отсутствуют .

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 21 октября 2016, 19:42

      А забивать кому? Получается едут на 0:0 в лучшем случае. Защита тоже постоянно валидольные номера устраивает.

      0
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      Рейтинг: +76

      P0rter > RedWhiteFans2 21 октября 2016, 20:06

      Джано, Попов, Зуев, Мельгарехо, Давыдов

      0
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