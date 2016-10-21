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    Налдо: «Краснодар» имеет едва ли не лучшую инфраструктуру в Европе»

    Защитник «Краснодара» Налдо рассказал о причинах своего перехода этим летом в стан «быков».

    – Долго раздумывал, когда тебе сделал предложение «Краснодар»?

    – Мой переход в Россию состоялся очень быстро – примерно за неделю. Конечно, я для начала навел справки о клубе и когда узнал, что он играет в футбол ориентированный на атаку, стабильно пробивается в еврокубки, ставит перед собой самые высокие цели и имеет едва ли не лучшую в Европе инфраструктуру, все сомнения отпали. Еще одним плюсом для меня стал достаточно теплый климат в Краснодаре.

    – С кем-то из соотечественников консультировался перед переездом в Россию?

    – Нет, у меня просто нет знакомых, которые когда-либо играли в России.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    21.10.2016 18:16
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