Орлов: «Жоаозиньо и Фернандес способны составить конкуренцию в сборной России»

Известный телекомментатор Геннадий Орлов дал понять, что не против привлечения в сборную России иностранных футболистов.

– Стоит ли приглашать в сборную Жоаозиньо?

– Ну а что? Жоаозиньо и Марио Фернандес способны составить в сборной конкуренцию. Это хорошо. У них есть российский паспорт. Если будут показывать качественный футбол, зачем от них отказываться? Посмотрите, сколько в разных сборных мира играет натурализованных ребят.

– То есть, почему бы и нет?

– Ибрагимович долгое время играл за сборную Швеции, но какие у него корни? Так что надо спокойнее смотреть на вещи и ставить во главу угла результат. Чего мы хотим добиться? Побед. Значит, надо отдавать предпочтение тем, кто мастеровитее. Жоаозиньо, кстати, еще не набрал оптимальной формы. Травма-то серьезная была. Надо еще подождать.