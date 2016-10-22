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    АПЛ. Муса помог «Лестеру» обыграть «Кристал Пэлас», «Арсенал» не забил «Мидлсбро» и другие результаты

    В матче 9-го тура АПЛ действующий чемпион «Лестер» на своем поле одержал уверенную победу над «Кристал Пэлас» – 3:1. Отметим, что один из голов на свой счет записал бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса.

    В других встречах «Сток Сити» благодаря дублю Джердана Шакири обыграл «Халл Сити», «Арсенал» не сумел сломить сопротивление «Мидлсбро», «Бернли» вырвал победу над «Эвертоном», «Суонси» сыграл вничью с «Уотфордом», «Вест Хэм» минимально одолел «Сандерленд».

    Чемпионат Англии. АПЛ. 9-й тур

    Халл Сити – Сток Сити – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Шакири, 26; 0:2 – Шакири, 50.

    Арсенал – Мидлсбро – 0:0

    Бернли – Эвертон – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Воукс, 39; 1:1 – Боласи, 58; 2:1 – Эрфилд, 90.

    Лестер – Кристал Пэлас – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Муса, 42; 2:0 – Оказаки, 63; 3:0 – Фукс, 80; 3:1 – Кабай, 85.

    Суонси – Уотфорд – 0:0

    Вест Хэм – Сандерленд – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Рид, 90.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.10.2016 18:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 22 октября 2016, 19:42

      муса молодец

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      Рейтинг: +1381

      marslond 22 октября 2016, 19:15

      Арсенал удивил.

      1
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      Рейтинг: +853

      джон базелон > marslond 22 октября 2016, 23:08

      Ни чего удивительного,Арсенал поэтому и не может стать чемпионом!Клуб постоянно лихорадит и нету ни какой стабильности.

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