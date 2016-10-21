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    Газзаев: «Футбол в России – однозначно национальный вид спорта»

    Депутат Госдумы от «Справедливой России», заслуженный тренер Валерий Газзаев уверен, что Россия – футбольная страна.

    «Последнее время (идут) разговоры о том, что Россия якобы не футбольная страна, а футбол – не национальный вид спорта. Я хочу в этом отношении сказать свое видение. Моя точка зрения: футбол в России – однозначно национальный вид спорта, и это сложилось исторически.

    Мы становились чемпионами Европы, бронзовыми призерами чемпионатов мира, наши команды выигрывали престижные европейские кубки, на стадионы приходили по 90-100 тысяч зрителей, а наши футболисты в разное время признавались лучшими игроками мира и Европы», – отметил Газзаев.

    Источник: ТАСС

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    21.10.2016 12:07
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 21 октября 2016, 19:49

      И сколько ещё будет таких защитников футбольной страны? Поголовного увлечения футболом у нас никогда не будет. Но на 16 команд РФПЛ болельщики найдутся

      -1
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      Рейтинг: +54

      pktsoev 21 октября 2016, 16:57

      Усатого в президенты РФС! Ураааааааааааааааа!!! Если выберут- сбреет усы!

      0
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      Рейтинг: +17373

      Garrincha58 21 октября 2016, 14:38

      Национальный вид спорта!? может быть только не у нас, а в Бразилии или Англии то что были былые заслуги то того гос-ва уже нет и пусть Газзаев или Симонян вспоминают свои ностальгии сейчас в России один вид спорта Litr-ball и одно для всех увлечение набить карманы баблом и купить то чего даже не нужно но все равно купить чтоб было

      1
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 21 октября 2016, 14:00

      Страна у нас такая, какое правительство такой и футбол и все остальное

      2
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 21 октября 2016, 13:59

      Ну страна футбольная, правда профессиналов единицы а остальные любители

      0
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      Рейтинг: +25035

      bset 21 октября 2016, 12:14

      Звучит как и Спартак с его чемпионством. Как давно это все было.

      2
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