Лига Европы. «Атлетик» уступил «Генку», «Сассуоло» не сумел одолеть «Рапид»

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы «Атлетик» в гостях потерпел поражение от «Генка» – 0:2. Отметим, что это поражение стало для испанского клуба вторым в нынешнем розыгрыше еврокубка, и на данный момент баски занимают в квартете F последнее место.

В другой встрече вечера «Рапид» и «Сассуоло», обменявшись по одному голу, свели дело к ничейному исходу – 1:1.

Лига Европы. Групповой этап. Группа F. 3-й тур

Генк (Бельгия) – Атлетик (Испания) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Брабец, 40; 2:0 – Ндиди, 83.

Рапид (Австрия) – Сассуоло (Италия) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Шауб, 7; 1:1 – Шраммель, 66 (в свои ворота).

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