Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Жулиано, Кокорин, Жоаозиньо и Кришито вошли в первую десятку лучших игроков рейтинга FedEx Performance Zone

    УЕФА опубликовал обновленный рейтинг Fedex Performance Zone. Данный список строится на основе специального алгоритма, который в своих расчетах учитывает статистику игроков в национальных чемпионатах и в еврокубках. Первое место в рейтинге занимает полузащитник «Зенита» Жулиано. В первую десятку также вошли Александр Кокорин («Зенит»), Жоаозиньо («Краснодар») и Доменико Кришито («Зенит»).

    Рейтинг FedEx:
    1. Виктор Жулиано («Зенит»)
    2. Леон Бэйли («Генк»)
    3. Александр Кокорин («Зенит»)
    4. Жоаозиньо («Краснодар»)
    5. Беньят Эчебария («Атлетик»)
    6. Маттео Политано («Сассуоло»)
    7. Доменико Кришито («Зенит»)
    8. Мохамед Салах («Рома»)
    9. Диего Перотти («Рома»)
    10. Бруно Сориано («Вильярреал»)

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.10.2016 14:30
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25035

      bset 20 октября 2016, 17:50

      Читаю 10-е место. "Бревно..." и тут думаю. Неужели наш родной Траоре тоже в этом топе? Ан нет, показалось...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 20 октября 2016, 16:55

      Даже не знаю, что сказать, вроде всё хорошо, но при этом как-то не очень.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2269

      dyema 20 октября 2016, 16:03

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Зенит рулит)))

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 20 октября 2016, 15:23

      И самый лучший из наших - Кокорин...прискорбно =(

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +301

      myelementisearth > Kulimen 20 октября 2016, 16:07

      Чего прискорбного ? Последнее время прорвало, играет не плохо.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +635

      Legioner-05 20 октября 2016, 15:08

      Жулиано на много лучше адаптировался,чем тот же Халк!

      14
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1126

      richi > SAPOG 20 октября 2016, 16:39

      И с менталитетом знаком.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1292

      каа 20 октября 2016, 14:37

      Очень удачное приобретение Зенита... Игрок просто супер...

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +272

      luke-c1 20 октября 2016, 14:34

      Жулиано крут, но суть рейтинга неясна

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1757

      Lenin26 > luke-c1 20 октября 2016, 15:23

      Fedex Performance Zone - это рейтинг, который отражает форму игроков на клубном уровне в национальных первенствах и Лиге Европы УЕФА. Специальный алгоритм обрабатывает официальную статистику футболистов и выдает значение, на базе которого строится рейтинг.данные берутся с 1 июня каждого года.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11